Канада відправила свій фрегат HMCS Montreal до Чорного моря. Він візьме участь у місії НАТО Reassurance.

Фрегат відправився з порту в Галіфаксі у четвер, 20 січня, повідомили Військово-морські сили Канади. На його борту перебувають 240 моряків та пілотів. Вони братимуть участь у місії 6 місяців.

#HMCSMontreal set sail today with 240 sailors, officers and aviators, on a 6-month overseas deployment, on #OpREASSURANCE, as part of SNMG2. This marks the 17th @RoyalCanNavy ship to deploy on this NATO mission and the 1st time for MONTREAL. Fair winds and following seas. ️ pic.twitter.com/piBSVo0v9O — MARLANT (@RCN_MARLANT) January 19, 2022

Фрегат HMCS Montreal перебуває у канадських збройних силах з 1993 року. Монреаль брав участь у численних антитерористичних операціях, зокрема у Перській затоці, а також регулярно патрулює Атлантичний океан у рамках місій НАТО.

Сама операція НАТО Reassurance є частиною заходів Альянсу щодо безпеки та стримування. У будь-який час Канада у рамках цієї місії може задіяти до 915 військових.