Кораблі Військово-морських сил України та Франції провели спільні тренування типу PASSEX в акваторії Чорного моря. Про це 30 грудня повідомила прес-служба ВМС Збройних сил України.

У тренуваннях взяли участь український середній десантний корабель «Юрій Олефіренко» та французький фрегат Auvergne. Самі маневри відбувалися у північно-західній частині Чорного моря. Крім суден, до навчань залучили також корабельний транспортно-бойовий гелікоптер NH-90.

Кораблі відпрацювали ведення нічного сигналовиробництва з використанням міжнародної системи сигналів, висвітлення морської обстановки в районах інтенсивного цивільного судноплавства, тренування зі зв'язку тощо. ВМС України зазначає, що основна увага приділялась підвищенню злагодженості дій екіпажів.

Крім того, на борту «Юрій Олефіренко» було відпрацьовано тренування з надання допомоги аварійному кораблю із висадкою аварійно-рятувальної групи французького фрегата.

Як повідомляє командування, комунікація між екіпажами кораблів здійснювалась виключно англійською мовою відповідно до міжнародної системи сигналів.