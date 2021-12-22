Українські військові вперше провели бойові стрільби із американських протитанкових ракетних комплексів Javelin на навчаннях у зоні проведення операції Об’єднаних сил на Донеччині.

Відео зі стрільб опублікував телеканал «Дом». Як зазначують журналісти, ці комплекси вперше застосували на Донбасі. Javelin може знищувати танки на відстані до 5 кілометрів. Так, ракета після пуску може сама наводитися на ціль, що дозволяє досягати майже стовідсоткової точності стрільби.

На озброєнні у Збройних силах України перебувають майже 100 пускових установок та близько 500 ракет до Javelin. Їх можуть застосувати на Донбасі у разі повномасштабного російського нападу.

Зазначимо, що ці ракетні комплекси українські військові ще не застосовували у бою, однак систематично використовують у військових навчаннях. Зокрема, останні відбулися наприкінці листопада на полігоні «Широкий лан» в Миколаївській області – тоді ЗСУ відпрацьовували тактику застосування ударних безпілотників Bayraktar та комплексів Javelin.