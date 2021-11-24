Україна отримала від партнерів високотехнологічне озброєння, яке значно підвищило боєздатність ЗСУ

На полігоні «Широкий лан» в Миколаївській області пройшли інструкторсько-методичні заняття, під час яких ЗСУ відпрацьовували тактику застосування розвідувально-ударних безпілотників Bayraktar та протитанкових ракетних комплексів Javelin. Про це повідомив у Facebook головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний ввечері у вівторок, 23 листопада.

Генерал-лейтенант зазначив, що Україна отримала від партнерів високотехнологічне озброєння, яке значно підвищило боєздатність ЗСУ.

«Ми придбали й отримали від партнерів у якості матеріально-технічної допомоги високотехнологічне озброєння, що суттєво підвищило боєздатність Збройних Сил України. Це, зокрема, розвідувально-ударні комплекси «Байрактар» та протитанкові ракетні комплекси «Джавелін». Враховуючи досвід бойових дій в районі проведення операції Об’єднаних сил, ми відпрацювали нову тактику їхнього застосування в бойових умовах та продемонстрували командирам бригад і полків. Ми також показали їхнє комплексне застосування в умовах ночі та поганої видимості», – розповів головнокомандувач ЗС України.

Зазначається, що інструкторсько-методичні заняття мають на меті опрацювати єдині погляди на організацію та проведення заходів підготовки військ у 2022 навчальному році з урахуванням іноземного досвіду та досвіду, здобутого ЗСУ на сході України.

Зазначимо, що раніше голова підкомітету з питань оборонної промисловості та технічної модернізації комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Ігор Копитін заявив, що українські військові використали Javelin під час ведення бою на Донбасі. Однак цю інформацію заперечили у штабі ОС.