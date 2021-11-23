Судно із катерами на борту вже увійшло до територіальних вод України та прямує до Одеси

До України прибули два патрульні катери типу Island, які передали Сполучені Штати Америки для зміцнення українського флоту. Про це повідомила прес-служба Військово-морських сил України.

Катери прямували з міста Балтимор на борту судна Ocean Grand. Саме судно увійшло до територіальних вод України на борту судна Ocean Grand у вівторок, 23 листопада. Наразі катери прямують до порту в Одесі, де мають пройти митний контроль, розвантаження, відбуксирування до місць базування та підготовку до експлуатації. Самі катери вже отримали назви «Фастів» та «Суми».

«Незабаром на катерах «Фастів» та «Суми» буде піднято Військово-морський прапор України та під командуванням українських екіпажів вони розпочнуть свій бойовий шлях по забезпеченню морської безпеки в акваторіях Чорного та Азовського морів», – повідмоляє ВМС України.

Ці катери є частиною допомоги з безпеки на понад 2,5 млрд доларів, яку США надали Україні з 2014 року. Вони допоможуть зміцнити морську безпеку України та підвищити оперативну сумісність ВМС України з НАТО.

Американські катери Island в українському флоті

Зазначимо, що це не перша партія патрульних катерів, які США передають Україні. Для того, щоб правильно ними керувати, до Америки відправляли кілька екіпажів українських моряків, чергова партія яких прибула до США у вересні. Такі патрульні катери Україна вперше отримала в 2019 році, а домовленостей про таку допомогу дві країни досягли у вересні 2018 року.

Патрульні катери класу Island – це клас швидкохідних патрульних катерів для Берегової охорони США, призначений для патрулювання та пошуково-рятувальних операцій у прибережних водах. Вони мають двовальну дизельну енергетичну установку потужністю 5,280 кінських сил (3,940 кВт), яка забезпечує швидкість до 29,5 вузлів (54,6 км/год). Довжина корпусу катера – 33,53 м, ширина – 6,4 м, осадка – 2 м, водотоннажність – 165 тонн.