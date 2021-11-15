Це вже четверте постачання від США у межах додаткової безпекової допомоги на 60 млн доларів

Україна отримала від США приблизно 80 тонн боєприпасів. Це вже четверте постачання від США у межах додаткової безпекової допомоги на 60 млн доларів, повідомили у посольстві США в Україні.

«Україна отримала зі Сполучених Штатів приблизно 80 тис. кілограмів боєприпасів. Це було четверте постачання Сполученими Штатами в рамках додаткової безпекової допомоги в розмірі 60 млн доларів США, яку президент Байден направив до України в серпні, що демонструє відданість США успіху стабільної, демократичної та вільної України», — йдеться у повідомленні.

Американські дипломати зазначили, що з 2014 року США надали Україні допомоги у сфері безпеки на понад 2,5 млрд доларів.

У серпні цього року президент США Джо Байден доручив виділити Україні до 60 млн доларів на оборонні товари та послуги Міністерства оборони, а також на військову освіту і підготовку для надання допомоги Україні.

22 жовтня до України прибула третя партія додаткової безпекової допомоги від уряду США, яка включала боєприпаси, медичне майно, протитанкове й високоточне озброєння. У попередніх вантажах, які прибули 10 і 18 жовтня, містилися також засоби радіолокаційного спостереження та медичні засоби.

Зазначимо, що у березні 2021 року в американському Сенаті зареєстрували законопроект про збільшення військової допомоги Україні з 250 до 300 млн доларів. В Офісі президента тоді привітали таку ініціативу американських сенаторів.

Законодавча ініціатива також передбачає створення робочої групи щодо України в Держдепартаменті США, призначення представника для участі в переговорах у «нормандському» форматі та надання Києву летальної зброї.