Україна отримає ще два катери типу Island у рамках допомоги від США на суму понад 2,5 млрд доларів

Два патрульні катери класу Island вирушили з американського міста Балтимор до Одеси, щоб зміцнити український флот, повідомило в понеділок, 8 листопада, посольство США в Україні.

Ці катери є частиною допомоги з безпеки на понад 2,5 млрд доларів, яку США надали Україні з 2014 року. Вони допоможуть зміцнити морську безпеку України та підвищити оперативну сумісність ВМС України з НАТО, зазначається у повідомленні.

Зазначимо, що це не перша партія патрульних катерів, які США передають Україні. Для того, щоб правильно ними керувати, до Америки відправляли кілька екіпажів українських моряків, чергова партія яких прибула до США у вересні. Такі патрульні катери Україна вперше отримала в 2019 році, а домовленостей про таку допомогу дві країни досягли у вересні 2018 року.

Патрульні катери класу Island – це клас швидкохідних патрульних катерів для Берегової охорони США, призначений для патрулювання та пошуково-рятувальних операцій у прибережних водах. Вони мають двовальну дизельну енергетичну установку потужністю 5,280 кінських сил (3,940 кВт), яка забезпечує швидкість до 29,5 вузлів (54,6 км/год). Довжина корпусу катера – 33,53 м, ширина – 6,4 м, осадка – 2 м, водотоннажність – 165 тонн.