У Чорному морі кораблі США, Туреччини, Румунії та України провели тренування за стандартами НАТО

Українські військово-морські сили разом з кораблями США, Туреччини та Румунії провели у Чорному морі військові тренування. Про це повідомили у ВМС України.

Зокрема був залучений флагман 6-го флоту США – корабель управління Mount Whitney.

Також залучили авіацію американських ВМС – патрульний літак P-8 Poseidon та гелікоптер.

Загалом в тренуванні взяли участь 7 кораблів, два з яких від українських ВМС – патрульний катер «Слов’янськ» та середній десантний корабель «Юрій Олефіренко».

Метою тренування називають відпрацювання взаємодії у складі багатонаціональної тактичної групи відповідно до стандартів НАТО та підвищення рівню взаємосумісності з флотами Альянсу.

Українські військові наголошують, що також це дозволяє підтримувати безпеку в Чорному морі, вдосконалювати навченість екіпажів кораблів ВМС України та ВМС США для виконання спільних морських операцій.