Міністри оборони країн НАТО на затвердили глобальний план оборони Альянсу. Про це після зустрічі міністрів оборони країн НАТО оголосив генсек Альянсу Єнс Столтенберг, повідомляє «Радіо Свобода».

«Сьогодні міністри затвердили новий план для оборони нашого союзу під час конфліктів і криз, щоб у нас в потрібний час і в потрібному місці були потрібні сили», – сказав Столтенберг.

За його словами, план допоможе захистити 1 млрд жителів країн Альянсу від будь-яких загроз. Він додав, що міністри також погодили цільові показники сил і засобів, що є частиною процесу оборонного планування.

міністри обговорили також реакцію НАТО на нові ракетні системи Росії.

«Ми не будемо повторювати дестабілізаційну поведінку Росії і ми також не маємо наміру розміщувати нові ракетні системи в Європі», – сказав генсек НАТО.

Натомість Альянс хоче «імплементувати геополітично і військово збалансовані заходи», щоб дати відповідь на ці загрози.