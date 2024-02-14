Канада виділить Україні 60 млн канадських доларів (близько 44 млн доларів США). Гроші спрямують на обладнання для F-16. Про це у середу, 14 лютого, повідомили на сайті міністерства оборони Канади.

44 млн доларів США – це новий внесок у Коаліцію з нарощування потенціалу військово-повітряних сил Контактної групи з питань оборони України (UDCG). Гроші спрямують на необхідні для винищувачів F-16 матеріали та обладнання: запасні частини, станції озброєння, авіоніка та боєприпаси.

Міністр національної оборони Канади Білл Блер ще раз наголосив, що Канада сприятиме навчанню українських пілотів, надаючи інструкторів, літаки та допоміжний персонал. Ця підтримка триватиме з лютого 2024 до 2025 року. Канада також навчає українських пілотів англійської мови у мовній школі Збройних сил Канади.

«Поки хоробрі українські воїни борються за свободу та суверенітет своєї країни, канадці стоять з ними. Канада прагне поглибити координацію та співпрацю з союзниками та партнерами, щоб зміцнити нашу підтримку оборони України», – сказав Білл Блер.

Нагадаємо, у вересні 2023 року прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про допомогу Україні на суму 650 млн канадських доларів (близько 482,5 млн доларів США). Цю допомогу Україна отримуватиме упродовж трьох років.