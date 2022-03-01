Замість Ванкуверу і Галіфаксу будуть Таганрог і Архангельськ

Канада закриває свої порти для суден, що належать або зареєстровані в Росії, повідомив міністр транспорту Канади Омар Альгабра. Заборона набуде чинності пізніше цього тижня.

«Росія має бути притягнута до відповідальності за вторгнення до України. Сьогодні ми вживаємо заходів для закриття канадських вод та портів для суден, що належать Росії та зареєстровані в Росії. Ми продовжуватимемо діяти на підтримку України», – прокоментував канадський урядовець, якого цитує Reuters.

Раніше прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив, що країна надасть Україні протитанкову зброю та амуніцію, а також припинить торгівлю нафтою-сирцем з Росією. Окрім того, Канада вже закрила свій повітряний простір для російських літаків і ввела низку фінансових санкцій спільно зі США та Євросоюзом.

У Канаді є пять великих портів – Ванкувер (третій за величиною у Північній Америці торговий порт), Монреаль (лежить на найкоротшому морському шляху з Північної Америки у Середземне море і Європу), порт Принца Руперта (експорт та імпорт продуктових вантажів і вугілля по всьому світу), порт Сейнт Джонс (контейнери, пальне, рідкі вантажі) і Галіфакс (пов'язаний зі 150-ма економіками світу).