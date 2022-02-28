Хорватія підтримала запит України про надання зброї і готова надати рушниці та кулемети запитуваного Україною калібру, а також захисне екіпірування на загальну суму 16,5. Млн євро. Про це повідомив міністр оборони Хорватії Маріо Баножич.

Як повідомляє хорватське видання Total Croatia News, ідеться про кількість зброї, що вистачить на 4 бригади (чисельність бригади – приблизно 3000 військових, – ред.).

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо також повідомив про виділення зброї для України, пише глобалньюс. Ідеться про протитанкові системи та сучасну захисну амуніцію. Раніше Канада вже надала Україні летальне озброєння на майже 8 млн доларів США.

Додамо, що вчора голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що ЄС профінансує поставку в Україну летальної зброї, а також – бойових літаків. Ідеться про СіГ-29 і Су-25 від Польщі, Болгарії і Словаччини. Кількість літаків наразі не розголошується.

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