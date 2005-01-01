Канадська компанія збудувала на Дніпропетровщині сонячну електростанцію за €10,5 млн

ЕкономікаВолодимир Пиріг, сьогодні, 13:031240

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Канадська компанія TIU побудувала сонячну електростанцію в Нікополі Дніпропетровської області, потужність якої становить 10,5 МВт, повідомила прес-служба компанії.

«Загальний обсяг інвестицій склав 10,5 млн євро», – йдеться в повідомленні, яке процитувало агентство «Інтерфакс-Україна».

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) вже встановила «зелений тариф» для геліоелектростанції TIU.

До слова, навесні 2018 року TIU має намір приступити до будівництва ще чотирьох об'єктів відновлюваної енергетики – трьох в Миколаївській області та одного в Херсонській.

TIU перебуває у власності канадської інвестиційної компанії Refraction Asset Management (RAM).

Як повідомляв ZAXID.NET, раніше дві компанії – з України та Німеччини – заявили про намір інвестувати 100 млн євро для будівництва сонячних електростанцій в Чорнобильській зоні.

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