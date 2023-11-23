Андрій Садовий та Скот Гілінгем

У четвер, 23 листопада, мер Львова Андрій Садовий та мер Вінніпега Скот Гілінгем підписали угоду про співпрацю між містами. У межах партнерства мешканці канадського міста за кілька днів зібрали та перерахували 25 тис. доларів на підтримку та розвиток системи реабілітації UNBROKEN.

«50 років тому мером канадського міста Вінніпег був українець Степан Дзюба. Він вже тоді хотів підтримувати добрі відносини із Львовом. В архівах знайшли документ, який засвідчує, що наші міста стали побратимами у 1973 році. Цього року мер Скот Гілінгем запропонував поновити взаємини, та підписати нову угоду, яка була б не лише документом, а добрим початком для співпраці між нашими містами», – написав Андрій Садовий.

Він додав, що відтепер Вінніпег матиме вулицю Львівську. За словами мера Львова, у Вінніпезі та провінції Манітоба проживає приблизно 100 тисяч канадців українського походження, які бережуть українські традиції.

Зазначимо, що Вінніпег є центром канадської провінції Манітоба і восьмим містом у Канаді за кількістю населення. Місто є транспортним, промисловим, сільськогосподарським та науковим центром країни.

Місто Вінніпег стало 24-ім побратимом Львова. Іншими побратимами є Катовіце, Баня-Лука, Будапешт, Вільнюс, Вінніпег, Вроцлав, Краків, Кутаїсі, Лодзь, Люблін, Перемишль, Пловдів, Рішон Ле-Ціон, Рочдейл, Ряшів, Тбілісі, Фрайбург, Ченду, Канни, Вюрцбург, Орхус, Пула-Пола, Рейк’явік.