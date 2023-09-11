Катовицький концертний зал «Сподек»

Польське місто Катовіце стало містом-побратимом Львова. У понеділок, 11 вересня, мери двох міст підписали угоду про співпрацю.



На підписання угоди до Польщі делегація зі Львова поїхала на один день. Президент Катовіц Марцін Крупа висловив сподівання, що після перемоги мирні зустрічі в обох містах відновляться та розвиватиметься співпраця ще активніше.

«У час війни це не просто про партнерство, це про братерство. Я надзвичайно вдячний полякам за все, що вони роблять для нас. Багато українців знайшли тут свій другий дім. Окрема подяка за те, що зголосилися підтримати екосистему реабілітації UNBROKEN. Символічно, що сьогодні Катовіце відзначає день міста. Найщиріші вітання! Разом ми сильніші!», – зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

Мер Львова Андрій Садовий та президент Катовіц Марцін Крупа підписали угоду про співпрацю

«Сьогодні це сучасне місто, серце першого у Польщі мегаполісу, місце проведення багатьох важливих подій, місто музики, визнане ЮНЕСКО, а також повне зелені – з парками та лісами для приємних прогулянок. Культурне життя міста багате театрами, філармонічними оркестрами, Силезьким музеєм та знаменитим концертним залом "Сподек"», — зазначили у Львівській міськраді.

Катовіце — місто на півдні Польщі із населенням 287 тис. мешканців, важливий транспортний вузол. Тут працює другий за розміром аеропорт в Польщі. Місто є адміністративним центром Сілезького воєводства, тут працює вугільна та металургійна промисловість.

Катовіце стали 23-ім містом-партнером Львова. Іншими побратимами Львова є Баня-Лука, Будапешт, Вільнюс, Вінніпег, Вроцлав, Краків, Кутаїсі, Лодзь, Люблін, Перемишль, Пловдів, Рішон Ле-Ціон, Рочдейл, Ряшів, Тбілісі, Фрайбург, Ченду, Канни, Вюрцбург, Орхус, Пула-Пола, Рейк’явік.