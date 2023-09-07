Відтепер Кобе реалізовуватиме зі Львовом спільні проекти

Міський голова Львові Андрій Садовий та мер Кобе Кідзо Хісамото у четвер, 7 вересня, підписали угоду про співпрацю між містами. У прес-службі Львівської міської ради розповіли, що йдеться про спільні проекти у сфері бізнесу, охорони здоров'я, культури, освіти, туризму, інформаційних технологій та інновацій.

«Кобе – місто з потужним розвитком економіки та науки. Саме тут розташований суперкомп'ютер Fugaku, який визнали найшвидшим комп'ютером у світі. Це лише мала частина всіх можливостей Fugaku. Японія є одним зі світових лідерів за якістю надання медичних послуг. А для нас сьогодні якісна медицина та реабілітація військових – це пріоритет. Дякую за довіру нашим новим японським партнерам та сподіваюся на плідну співпрацю», – сказав мер Львова Андрій Садовий.

Прес-служба ЛМР зазначає, що Кобе є одним із найбільших міст Японії й активно співпрацює з Європейською комісією, ЮНЕСКО та іншими міжнародними організаціями. У місті діє Центр біології розвитку та медичної візуалізації RIKEN Institute Kobe, Інститут передових комп'ютерних наук, Національний інститут інформації та комунікаційних технологій, Національний науково-дослідний інститут науки про Землю та запобігання катастрофам.

Міська рада Кобе 1 березня 2022 року одноголосно ухвалила резолюцію, якою засудила повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, що у квітні 2023 року Львів почав співпрацювати з данським містом Орхус. Загалом Львів тепер має понад 20 міст-побратимів.