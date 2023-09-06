Проект нового корпусу Unbroken, який презентували в Токіо

Мер Львова Андрій Садовий приїхав із робочим візитом у Токіо, де презентував проект нового корпусу Національного реабілітаційного центру Unbroken. Участь у презентації взяв відомий японський архітектор Сігеру Бан, який проектуватиме новий корпус.

Під час презентації проекту 5 вересня Сігеру Бан і Андрій Садовий наголосили на важливості розширення лікарні, адже за час повномасштабного вторгнення лікарня прийняла понад 50 тисяч поранених цивільних і військових.

«Будівля потрібна негайно не лише Львову, а й Україні. Наша лікарня сьогодні переповнена, а новий корпус стане серцем лікарні», – сказав Андрій Садовий під час прес-конференції у Токіо, передає The Japan News.

Своєю чергою, Сігеру Бан закликав японські організації фінансово підтримати проект лікарні.

«Сігеру Бан збудує новий сучасний хірургічний корпус для нашої екосистеми Unbroken. Про це ми домовились ще влітку на Urban Forum у Львові. А сьогодні в Японії розпочинаємо збір коштів на будівництво хірургічного корпусу. Також плануємо презентувати цей проект на найбільшому Міжнародному економічному форумі у Кобе. Сподіваємось по максимуму залучитися підтримкою японського народу», – додав Андрій Садовий.

За проектом, новий хірургічний корпус матиме 8 поверхів – два під землею та шість наземних. Конструкція будівлі складатиметься з поперечно-клеєної деревини. Основна конструкція – з бетонними ядрами, та дерев’яними рішеннями без металевих з’єднань всередині.

Додамо, що Національний центр реабілітації «Незламні» (Unbroken) створюють на базі Першого медоб’єднання Львова. У ньому зібрали найкращих фахівців: хірургів, травматологів, протезистів, психотерапевтів, реабілітологів, де надаватимуть допомогу поранених на війні українцям.