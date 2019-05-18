Каннський фестиваль розслідує спекуляцію квитками російським сайтом

Каннський фестиваль розпочав розслідування через продаж квитків на фестивальні покази російським сайтом. На деякі події сайт російської консьєрж-служби пропонує квитки за 15 тис. Євро. Організатори кінофестивалю уже назвали продаж нелегальною. Про це заявив Хосе Сепела, голова служби протоколу фестивалю.

«Ми розпочали розслідування та готуємо позов. Цей сайт абсолютно нелегальний», - заявив Сепела.

Сайт cannes-tickets.com пропонував квитки на офіційне відкриття від 3,9 тис. до 9,1 тис. євро. Крім того, клієнтам пропонують додаткові послуги – фотозйомку на червоній доріжці за 750 євро та Mercedes S-класу з водієм за 350 євро, щоб під’їхати до червоних сходів.

Квитки на вечірні покази фільмів коштують від 2,6 тис. до 3,9 тис. євро. На церемонію закриття 25 травня – від 3 тис. до 5,8 тис.

Крім того, на сайті представлені квитки на різні вечірки в рамках Каннського кінофестивалю. Наприклад, вартість квитка на благодійну гала-вечерю AMFAR починається від 14,9 тис. євро.

На сайті сервісу йдеться про те, що агент купує квитки від свого імені, але за рахунок клієнта, за певну винагороду.

17 травня сайт ще працював, вранці 18 травня його уже було заблоковано.

На Каннському кінофестивалі продаж квитків заборонено

На сайті консьєрж-сервісу не вказано, яка юридична особа надає послуги. Відсутній також телефон для зв'язку, тільки електронна пошта та форма для зворотного зв'язку.

Варто зауважити, що на Каннський кінофестиваль купити квитки неможливо взагалі. Їх безкоштовно роздають учасникам фестивалю після звернення у службу протоколу. Існують лише платні акредитації для учасників Le Marché du Film, які дають право так само звертатись по запошення. Ймовірність отримати запрошення на червону доріжку залежить від рівня акредитації.