У скляних пляшках виявили дефект і просять споживачів не відкривати їх

Через дефект пляшки компанія «Карлсберг Україна» відкликає з торгових точок партію пива «Львівське різдвяне» і просить споживачів не відкривати і не вживати його, а магазини – забрати цю партію з реалізації. Про це повідомляє Держпродспоживслужба.

Ідеться про пиво у півлітрових скляних пляшках, виготовлене 3 жовтня.

«Компанія просить споживачів при виявленні продукту з датою виробництва 03.10.2024 09-12 год 18-19 год не відкривати пляшку, не вживати продукт і повернути його через місце придбання, або зателефонувати на гарячу лінію виробника 0800 3000 80», – зазначено в повідомленні Держпродспоживслужби.

Проблема з пивом виникла через дефект тари – дефект скляної спайки між сторонами пляшки. Під час контрольних перевірок партії дефекту не виявили, але в компанії вирішили все ж відкликати партію.

Нагадаємо, «Львівське різдвяне» – це лімітована сезонна партія темного пива, що випускається в осінньо-зимовий період.

До складу ПрАТ «Карлсберг Україна» входить, серед іншого, львівська пивоварня.