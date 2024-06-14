Дохід пивоварні торік становив 2 млрд грн, але на прибуток вона так і не вийшла

За підсумками фінансової звітності за 2023 рік львівський виробник пива «Перша приватна броварня» поніс 25,5 млн грн збитків. Про це повідомляє Ліга.Бізнес.

Дохід «Першої приватної броварні» у 2023 році становив 2 млрд грн, але це не допомогло компанії вийти на прибуток. Зазначається, що виробник зазнає збитків вже протягом чотирьох років, хоча входить у топ-4 лідери за виробництвом пива в Україні.

Натомість компанія Carlsberg Ukraine, якій належить «Львівська пивоварня», а також заводи у Києві і Запоріжжі, задекларувала 1,8 млрд грн чистого прибутку у 2023 році. Її річний оборот становив близько 10 млрд грн. У рейтингу лідерів компанія посідає друге місце після «Абінбев Ефес Україна».

«Перша приватна броварня» заснована у Львові 20 років тому і входить до групи родини Мацол. Власником пивоварні є Андрій Мацола. Окрім пивоварні у Львові, група володіє також пивоварнею у Радомишлі на Житомирщині.