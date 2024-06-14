Львівський виробник пива поніс 25,5 млн збитків за підсумками року
Компанія родини Мацол є збитковою вже четвертий рік поспіль
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За підсумками фінансової звітності за 2023 рік львівський виробник пива «Перша приватна броварня» поніс 25,5 млн грн збитків. Про це повідомляє Ліга.Бізнес.
Дохід «Першої приватної броварні» у 2023 році становив 2 млрд грн, але це не допомогло компанії вийти на прибуток. Зазначається, що виробник зазнає збитків вже протягом чотирьох років, хоча входить у топ-4 лідери за виробництвом пива в Україні.
Натомість компанія Carlsberg Ukraine, якій належить «Львівська пивоварня», а також заводи у Києві і Запоріжжі, задекларувала 1,8 млрд грн чистого прибутку у 2023 році. Її річний оборот становив близько 10 млрд грн. У рейтингу лідерів компанія посідає друге місце після «Абінбев Ефес Україна».
«Перша приватна броварня» заснована у Львові 20 років тому і входить до групи родини Мацол. Власником пивоварні є Андрій Мацола. Окрім пивоварні у Львові, група володіє також пивоварнею у Радомишлі на Житомирщині.