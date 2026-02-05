Хавбек вже знайшов собі нову команду

Іспанський півзахисник Пабло Альварес більше не виступатиме за «Карпати», інформує офіційний сайт «левів». 28-річний хавбек покинув «зелено-білих» у статусі вільного агента.

Раніше повідомлялось, що Альварес залишить львівський клуб через складні сімейні обставини – він не може залишатися в Україні, й це впливає на його психологічний стан. Іспанець продовжить свою кар'єру в казахстанському «Актобе».

Нагадаємо, Пабло – вихованець «Вільяреала», де й розпочав професіональну кар’єру. На батьківщині також виступав за «Алавес» і «Сан Ігнасіо». У «Карпати» перейшов влітку 2024 рок з болгарського «Черно Море», підписавши контракт до літа 2026-го.

Загалом провів за «левів» 39 матчів, в яких забив 2 голи і віддав 1 результативну передачу. Згідно з Transfermarkt, за період перебування у «Карпатах» вартість Альвареса виросла вдвічі – з 600 тисяч до 1,2 млн євро.