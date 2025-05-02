Кияни спробують реабілітуватися за розгромну поразку у першому колі

У п’ятницю, 2 травня, 27-й тур чемпіонату України відкриватиме дуель між «Лівим Берегом» та «Карпатами». Гра відбудеться в Києві на арені «Лівий Берег» і розпочнеться о 15:30. Головним арбітром зустрічі буде Денис Резніков (Кам’янське), а за VAR відповідатиме Сергій Задиран (Київська область).

Кияни ведуть відчайдушну боротьбу за збереження прописки в еліті – після 26-ти турів команда Віталія Первака йде у турнірній таблиці УПЛ на чотирнадцятій сходинці, маючи у своєму доробку 23 очки. Аби залишитись в еліті, «лелекам» треба вигравати останні чотири матчі й уповати на осічку конкурентів. Своєю чергою «Карпати», які з 40 балами замикають топ-5, ведуть боротьбу з «Поліссям» та «Кривбасом» за єврокубки.

З цікавого, «Карпати» та «Лівий Берег» зустрічалися у всіх трьох українських професійних дивізіонах. У чотирьох матчах львів’яни тричі перемогли, ще одного разу була зафіксована нічия – баланс забитих та пропущених голів становить 9:3. За «Лівий Берег» виступають брати Микола та Іван Когути, які раніше грали за «Карпати».

До слова, в поєдинку першого кола «зелено-білі» перемогли вдома «Лівий Берег» з рахунком 3:0 завдяки голам Євгена Підлепенця, Олега Очеретька та Амбросія Чачуа.

FAVBET фаворитом протистояння вважає «Карпати». На їхню перемогу дають 1,87, тоді як успіх «Лівого Берега» оцінюють у 4,85. Нічия котирується у 3,35. Фахівці не чекають результативного матчу: стандартний тотал 2,5 більше становить 2,57, тоді як тотал менше 2,5 – 1,51.

Найбільше шансів забити у «Карпат» мають Ігор Краснопір та Бруніньйо (обидва – 3,00), тоді як в «Лівому Березі» сподіваються на Даниїла Сухоручка (4,50) та Дмитра Шастала (5,50).

Де дивитися матч 27-го туру УПЛ між «Лівим Берегом» та «Карпатами»

Поєдинок можна переглянути у прямій трансляції на каналі UPL.TV. Він доступний на ОТТ-платформах та в кабельних мережах Київстар ТВ, Воля ТВ, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Vodafone TV.