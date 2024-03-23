Після матчу проти «Полтави» «Карпати» залишаються на першому місці в групі

У суботу, 23-го березня, львівські «Карпати» в рамках першого туру чемпіонської групи Першої ліги України сезону 23/24 обіграли ФК «Полтава» з рахунком 2:1.

На початку поєдинку, який проходив на стадіоні «Україна», команди обмінялися небезпечними моментами. Гравці «Полтави» організувала атаку, яка завершилась ударом здалеку від Максима Горжуя. На це «Карпати» відповіли ударом головою Амбросія Чачуа, який намагався скерувати подачу від Артура Рябова у сітку гостей.

Від пропущеного м’яча «Полтаву» врятував голкіпер гостей Ігор Варцаба, який парирував 11-ти метровий від Яна Костенка. Сейв Андрія Кожухаря врятував «Карпати» від пропущеного м’яча від Олександра Вівдича.

Після перерви характер гри не змінився. Полтавчани продовжували максимально уважно грати у захисті, але їхні контратаки були небезпечними. На перерву команди пішли без голів, хоча моменти були.

Після перерви характер гри не змінився. Хоч Павло Полегенько отримав м’яч за межами штрафного майданчика змістився в центр та потужно пробив з 30-ти пробив у верхній кут – 1:0.

На 58-й хвилині господарі залишилися у меншості. Через грубе порушення центрбек «Карпат» Богдан Векляк отримав «червону» картку від арбітра. Векляк змушений був збивати Олександра Вівдича, який вибігав віч-на-віч з Кожухарем.

Гості розпочали активно тиснути і, зрештою, успіх їм приніс стандарт: на 79-й хвилині Микола Бужин головою у кут замкнув подачу зі штрафного удару – 1:1.

Вже у компенсований арбітром час Мізюк прострілив і м'яч влучив у руку Богдану Шмигельському на що арбітр призначив пенальті у ворота гостей. 11-метровий успішно реалізував Полегенько – 2:1.

Після матчу проти «Полтави» «Карпати» залишаються на першому місці. В їхньому активі 48 залікових балів. У наступному турі підопічні Мирона Маркевича вдома зіграють проти «Вікторії» з Сум. Матч відбудеться у п’ятницю, 29-го березня. Початок гри о 13:00.