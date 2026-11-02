«Карпати» переконливо розібралися з «Кудрівкою»

Чемпіонат України з футболу 2026/27, УПЛ, 11-й тур

«Карпати» – «Кудрівка» – 5:0

Голи: Костенко, 51, 54, 73, Чачуа, 80, Антонюк, 87.

Львівські «Карпати» здобули розгромну перемогу над «Кудрівкою» у матчі 11-го туру Української Прем'єр-ліги. Зустріч на стадіоні «Україна» у Львові завершилася з рахунком 5:0.

Перший тайм пройшов за переваги господарів, які більше володіли м'ячем і намагалися створювати небезпеку біля воріт суперника. Однак «Кудрівка» зуміла стримати атаки львів'ян, і команди пішли на перерву за нульового рахунку.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Після відпочинку «Карпати» швидко перетворили свою перевагу на забиті м'ячі. На 51-й хвилині Ян Костенко відкрив рахунок, а вже за три хвилини він подвоїв перевагу господарів. 2:0.

На 63-й хвилині Костенко міг забити втретє, але завадила йому стійка воріт гостей. Втім, через 10 хвилин атакувальний півзахисник «левів» виправився та став автором хет-трика. 3:0!

На досягнутому футболісти «Карпат» не заспокоїлися, а остаточно дотисли «Кудрівку». Ще за сім хвилин Амбросій Чачуа зробив рахунок 4:0, а остаточний результат на 87-й хвилині встановив Володимир Антонюк.

5:0! «Карпати» здобули п'яту перемогу в поточному чемпіонаті України та додали до свого активу три очки. Маючи 19 очок, львівська команда посідає 5-те місце у таблиці УПЛ. Лідирує «Шахтар», у якого 28 пунктів.

У 12-му турі «Карпати» зіграють 7 листопада на виїзді з «Харковом». Початок матчу – о 13:00 за київським часом.