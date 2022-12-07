Вчорашнє картопляне пюре можна перетворити на вишукану та дуже привабливу страву без особливих зусиль.

Інгредієнти:

картопляне пюре 400 гр.

яйця 2 шт.

сир твердий 50 гр.

борошно 3 ст.л.

масло

паприка

Кульки з пюре можна просто сформувати вологими руками (фото Depositphotos)

У готове картопляне пюре додати яйця, борошно та ретельно перемішати. На деко викласти невеликими грудочками отриману масу (найгарніше зробити це кондитерським шприцем, але можна скатати кульки вологими руками або просто викласти ложкою), посипати паприкою і поставити в розігріту до 180° духовку. Натерти сир.

Хвилин через 40 змастити зверху вершковим маслом, посипати тертим сиром і поставити в духовку на кілька хвилин, щоб розплавився сир. Паприку можна замінити будь-якими спеціями за смаком. Якщо під рукою немає сиру, то все одно страва вийде смачною.

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