Токаєв переміг на виборах президента в Казахстані

Центральна виборча комісія Казахстану оголосила попередні підсумки голосування, згідно з якими на позачергових виборах президента переміг чинний президент та кандидат у президенти Касим-Жомарт Токаєв. Про це йдеться у повідомленні на сайті ЦВК Казахстану.

За нього, за даними ЦВК, проголосували 81,31% тих, хто взяв участь у голосуванні. Другий результат у відсотковому еквіваленті посів варіант «проти всіх» – його підтримали 5,2 % виборців. Найближчий конкурент Токаєва Жигулі Дайрабаєв отримав 3,42% голосів.

За попередніми даними Центральної виборчої комісії, бюлетені для голосування отримали 69,43 % загальної кількості виборців. Найвищу явку зафіксовано в області Жетису – 81,42 %. Найнижча явка в Алмати – 28,72 %. Після оголошення остаточних результатів виборів, Токаєв пробуде на посаді президента 7 років, але не зможе більше переобиратись.

Вибори президента в Казахстані проходили на тлі скарг незалежних спостерігачів на порушення виборчого процесу та затримання активістів, які проводили акції протесту проти голосування, вважаючи його несправедливим.

65-річний Касим-Жомарт Токаєв встиг попрацювати у Міністерстві закордонних справ СРСР, згодом очолював МЗС Казахстану, виконував обов'язки прем'єр-міністра Казахстану, був державним секретарем, депутатом Сенату парламенту країни.

З 2011 по 2013 рік Токаєв був заступником генерального секретаря ООН, у 2013 році Токаєв став спікером Сенату парламенту Казахстану. 19 березня 2019 року Нурсултан Назарбаєв, який незмінно займав посаду президента Казахстану з 1990 року, заявив про свою відставку. Вже наступного дня його тимчасово змінив на посаді Токаєв, який тоді був головою Сенату Казахстану.

9 квітня 2019 року було оголошено про проведення позачергових виборів, призначених на 9 червня 2019 року. На цих виборах перемогу здобув Токаєв, набравши 70,96 % голосів.

1 березня 2022 року, на шосту добу повномасштабної війни Росії проти України, Токаєв запропонував своє посередництво в перемовинах щодо перемир'я. Він також провів переговори з Путіним та закликав знайти компроміс з Україною. За даними американських журналістів, Росія просила Казахстан долучитися до російських окупаційних військ в Україні, проте Казахстан відмовив. Перед цим уряд Казахстану заявив, що не визнає так звані «республіки» на Донбасі та виключив можливість перекидання своїх миротворчих сил туди на прохання Росії.

15 червня в прямому ефірі пропагандистського телеканалу «Росія 24» Токаєв заявив, що Казахстан не буде сприяти Росії в обході санкцій, а також обурився тим, що деякі російські політики ведуть агресивну риторику стосовно Казахстану.