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- Названо найкасовіші фільми 2023 року ZAXID.NET
Кадр з фільму «Вонка»
Мюзикл з Тімоті Шаламе «Вонка» є лідером касових зборів і вже встиг зібрати вдвічі більше, ніж на нього було витрачено. З бюджетом 125 млн доларів, мюзикл вже зібрав 388,7 млн доларів.
Картина «Вонка», яка нещодавно стартувала у світовому прокаті (зокрема фільм можна подивитись і в українських кінотеатрах), розповідає про юного Віллі Вонка, який намагається втілити свою мрію, а саме створити шоколадну фабрику.
Другий рядок світових касових зборів займає «Аквамен 2», який зібрав трохи понад 250 млн доларів. Трійку лідерів замикає мультфільм «Переліт» із 22 млн доларів.
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