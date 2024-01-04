Кадр з фільму «Вонка»

Мюзикл з Тімоті Шаламе «Вонка» є лідером касових зборів і вже встиг зібрати вдвічі більше, ніж на нього було витрачено. З бюджетом 125 млн доларів, мюзикл вже зібрав 388,7 млн доларів.

Картина «Вонка», яка нещодавно стартувала у світовому прокаті (зокрема фільм можна подивитись і в українських кінотеатрах), розповідає про юного Віллі Вонка, який намагається втілити свою мрію, а саме створити шоколадну фабрику.

Другий рядок світових касових зборів займає «Аквамен 2», який зібрав трохи понад 250 млн доларів. Трійку лідерів замикає мультфільм «Переліт» із 22 млн доларів.