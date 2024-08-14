Фахівці радять зривати плоди, коли сухо та сонячно

Літо – це пора свіжих фруктів та соковитих кавунів. Якщо ви вирощуєте кавуни на городі і думаєте, коли час зривати їх, то скористайтесь порадами «24 Каналу». Від правильного визначення стиглості залежить не лише смак, а й тривалість зберігання.

Коли зривати кавуни

Сорт кавунів грає велику роль, але в серпні зазвичай уже можна насолодитися солодкими плодами ягід. Зверніть увагу, що ранні сорти не можуть довго зберігатися. Тому їх треба швидко їсти.

Кавуни варто зрізати ножем або садовими ножицями. Якщо виривати плодоніжку рукою – плоди можуть почати гнити.

Ознаки зрілості кавунів

постукайте по кавуну пальцем. Зрілий плід матиме приглушений та тупий звук, на відміну від гучного звуку незрілих ягід;

пальцем. Зрілий плід матиме приглушений та тупий звук, на відміну від гучного звуку незрілих ягід; якщо ви вирощуєте кавун на городі або у саду, зверніть увагу на лозу . Зазвичай вона починає жовтіти та висихати поблизу стебла кавуна, коли він дозріває;

. Зазвичай вона починає жовтіти та висихати поблизу стебла кавуна, коли він дозріває; неспілий кавун переважно жорсткий. Під час дозрівання його шкіра стає гладкою й блискучою ;

; запах кавуна зрілого плоду приємний та насичений;

та насичений; місце, на якому кавун лежить на землі має пожовкнути , що вона виразніша та яскравіша, то кавун солодший;

, що вона виразніша та яскравіша, то кавун солодший; малюнок кори має бути чітким.

Фахівці радять зривати плоди, коли сухо та сонячно. Пізні сорти можуть стояти до 2 місяців. Їх варто зберігати в темному холодному місці. Зіпсовані плоди треба викидати, щоб не заразили інші.

Востаннє урожай збирають перед заморозками й тоді зривають вже всі плоди.