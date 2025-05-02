Правоохоронці викрили виконувача обов'язків директора державного підприємства у Луцькому районі, який продавав деревину за заниженими цінами. Суму збитків від його дій оцінюють у 725 тис. грн. Про це повідомила 2 травня пресслужба прокуратури Волинської області.

За даними слідства, керівник підприємства упродовж липня-грудня 2023 року продав трьом підприємцям понад 620 куб. м лісоматеріалів поза біржами та без аукціонів за цінами, нижчими від ринкових. Це призвело до збитків у розмірі 725 тис. грн.

Посадовцю оголосили підозру у заволодінні чужим майном у великих розмірах, вчиненому шляхом зловживання службовим становищем (ч. 4 ст. 191 КК України). Санкція статті передбачає від п'яти до восьми років позбавлення волі.

Додамо, що наприкінці березня поліція викрила масштабну схему з розкрадання лісу на Волині. У Камінь-Каширському лісовому господарстві, що належить до держпідприємства «Ліси України», організували незаконну вирубку дерев, до якої були причетні шестеро працівників лісового господарства та ДСНС. Шкоду оцінили щонайменше у 6,4 млн грн. Організатор злочинної схеми після викриття вчинив самогубство.