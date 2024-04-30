Андрій Рудницький очолює Рівненську обласну прокуратуру з 2020 року

Керівник Рівненської обласної прокуратури Андрій Рудницький подав декларацію про доходи за 2023 рік. Щомісяця посадовець заробляв орієнтовно 153 тис. грн.

Як йдеться в електронній декларації, у 2023 році Андрій Рудницький заробив на посаді очільника Рівненської обласної прокуратури 1 838 103 грн. Це орієнтовно по 153 тис. грн щомісяця. Крім того, посадовець отримав 424 671 грн пенсії. Також він зазначив, що зберігає 24 тис. доларів готівкою, а на банківському рахунку – 254 388 грн.

З об’єктів нерухомості прокурор вказав земельну ділянку площею 1000 м2 в селі Холодна Балка Одеської області. Він також має спільну часткову власність на квартиру в Кам’янці-Подільському та право користування будинком у Кропивницькому. До того ж, Андрій Рудницький орендує дві квартири в Рівному, де проживає разом із сином.

Посадовець не вказав жодного транспортного засобу, який би був у його власності чи користуванні.

Додамо, що 50-річний Андрій Рудницький очолює прокуратуру Рівненщини з 2020 року. До того працював у прокуратурі Одеської області, а з квітня 2017 року до 10 вересня 2020 був заступником прокурора Кіровоградської області.