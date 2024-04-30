Керівник прокуратури Рівненщини Андрій Рудницький подав декларацію за 2023 рік
Посадовець вказав, що зберігає понад 24 тис. доларів готівки
Керівник Рівненської обласної прокуратури Андрій Рудницький подав декларацію про доходи за 2023 рік. Щомісяця посадовець заробляв орієнтовно 153 тис. грн.
Як йдеться в електронній декларації, у 2023 році Андрій Рудницький заробив на посаді очільника Рівненської обласної прокуратури 1 838 103 грн. Це орієнтовно по 153 тис. грн щомісяця. Крім того, посадовець отримав 424 671 грн пенсії. Також він зазначив, що зберігає 24 тис. доларів готівкою, а на банківському рахунку – 254 388 грн.
З об’єктів нерухомості прокурор вказав земельну ділянку площею 1000 м2 в селі Холодна Балка Одеської області. Він також має спільну часткову власність на квартиру в Кам’янці-Подільському та право користування будинком у Кропивницькому. До того ж, Андрій Рудницький орендує дві квартири в Рівному, де проживає разом із сином.
Посадовець не вказав жодного транспортного засобу, який би був у його власності чи користуванні.
Додамо, що 50-річний Андрій Рудницький очолює прокуратуру Рівненщини з 2020 року. До того працював у прокуратурі Одеської області, а з квітня 2017 року до 10 вересня 2020 був заступником прокурора Кіровоградської області.