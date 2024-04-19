Віктор Шакирзян оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік

Секретар Рівненської міської ради Віктор Шакирзян оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік. За рік його дохід становив понад 780 тис. грн.

Як йдеться в електронній декларації, у 2023 році Віктор Шакирзян заробив на посаді секретаря Рівненської міської ради 238 939 грн, а це орієнтовно по 20 тис. грн щомісяця. Однак, зарплата – не єдине джерело доходу посадовця. Він отримав понад 22 тис. грн страхових виплат, а також 121 400 грн за оренду майна від трьох товариств з обмеженою відповідальністю: «Захід-Трансбуд», «Укрбудрівне» та «Рівнетрансбуд». Окрім цього, ТОВ «Захід-Трансбуд» сплатило йому понад 128 тис. грн для погашення боргу за купівлю транспортного засобу. Також відомий рівненський бізнесмен і забудовник Роман Курис заплатив Віктору Шакирзяну 270 тис. грн за відчуження цінних паперів та корпоративних прав. Тому загальна сума прибутку секретаря міської ради за 2023 рік вийшла понад 780 тис. грн.

Готівкою посадовець зберігає 529 600 доларів, 138 300 євро та 15 млн грн, а на банківських рахунках – 5 404 грн. Він також зазначив, що має кількох боржників. Зокрема, один із них винний 25 тис. доларів, ТОВ «Захід-Трансбуд» не повернуло 1,8 млн грн фінансової допомоги, а за купівлю транспортних засобів йому заборгували майже 745 тис. грн.

З об’єктів нерухомості Віктор Шакирзян вказав земельну ділянку площею 2500 м2 і житловий будинок площею 56,9 м2 у селі Мости Рівненського району, які він ділить разом із Романом Курисом. Також посадовець володіє автомийкою та офісом у Рівному. Зазначив, що мешкає в будинку площею 311, 6 м2 та користується двома земельними ділянками в Рівному, що належать його батьку з 2023 року. Віктор Шакирзян зазначив, що має право постійного користування земельною ділянкою в Рівному площею 6100 м2, хоч вона і не перебуває в його власності.

Дружина посадовця Олена Шакирзян є власницею квартири в Рівному площею 87м2, де наразі проживає їхній спільний син. Також жінка має 10% нежитлового приміщення у Рівному площею, яке вони придбали з чоловіком у 2022 році.

Автомобіль Toyota Land Cruiser-200 2018 року випуску секретар Рівненської міської ради орендує.

Додамо, що Віктор Шакирзян є секретарем Рівненської міської ради з 2020 року. Після того, як у серпні 2023 року Олександра Третяка відсторонили від посади міського голови Рівного, Віктор Шакирзян став фактично виконувати обов’язки мера.