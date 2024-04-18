Олександр Третяк подав декларацію про доходи за 2023 рік

Відсторонений з посади міського голови Рівного Олександр Третяк оприлюднив декларацію за 2023 рік. Посадовець є власником будинку та земельної ділянки у селі Бармаки загальною вартістю понад 2,7 млн грн. До звільнення за вісім місяців роботи він отримав 318 822 грн.

Як йдеться в електронній декларації, за вісім місяців роботи у 2023 році Олександр Третяк заробив на посаді міського голови Рівного 318 822 грн. Також посадовець отримав 322 500 грн доходу за відчуження рухомого майна. Крім цього, він вказав, що зберігає 29 тис. доларів готівкою та 91 721 грн на банківських рахунках.

З об’єктів нерухомості Олександр Третяк вказав квартиру сестри в Рівному, якою користується разом із дружиною та сином, житловий будинок у селі Бармаки Рівненського району площею 279,8 м2, який він придбав у 2021 році за понад 2,4 млн грн, а також земельну ділянку в тому ж селі площею 1 250 м2, яку він придбав за 317 тис. грн.

Автомобіль в Олександра Третяка Mercedes-Benz 2005 року випуску.

Додамо, що наприкінці серпня 2023 року 38-річного Олександра Третяка відсторонили з посади міського голови Рівного. Посадовця судили через підозру в конфлікті інтересів – Олександр Третяк нараховував премії та доплати керуючій справами міськвиконкому Марії Корнійчук, яка під час виборчої кампанії внесла до його кандидатського фонду 45 тис. грн. Суд першої інстанції визнав Олександра Третяка винним у конфлікті інтересів, призначив 6,8 тис. грн штрафу й на рік відсторонив від роботи, а апеляційний суд залишив рішення у силі.