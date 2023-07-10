Олександр Третяк може оскаржити рішення суду протягом десяти днів

Рівненський суд визнав винним мера Рівного Олександра Третяка у порушенні конфлікту інтересів і на рік заборонив йому обіймати посаду. Також посадовцю призначили 6,8 тис. грн штрафу.

Як повідомило «Суспільне», відповідне рішення прийняв суддя Рівненського міського суду Петро Денисюк у понеділок, 10 липня. Суд визнав Олександра Третяка винним у порушенні ч.1 та ч.2 ст. 172-7 КУпАП (порушення вимог щодо врегулювання конфлікту інтересів) і призначив йому 6,8 тис. грн штрафу. Окрім того, його позбавили права обіймати посаду терміном в один рік.

Нагадаємо, раніше Національне агентство з питань запобігання корупції склало три адмінпротоколи на Олександра Третяка через корупційні адмінпорушення. Перші два суд закрив. Третій протокол стосувався нарахування премій і доплат керуючій справами міськвиконкому Марії Корнійчук, яка під час виборчої кампанії внесла до кандидатського фонду Третяка 45 тис. грн. У цьому НАЗК вбачало порушення конфлікту інтересів.

Відомо, що сам Олександр Третяк на засідання не прийшов, бо нещодавно поїхав у відрядження в Німеччину. За його словами, у рамках поїздки заплановано підписання угод про подальшу співпрацю, а також передача чергової допомоги Рівному.

У понеділок, 10 липня, у своєму Telegram-каналі Олександр Третяк назвав цю справу «брудним замовленням».

«Цей абсурдний судовий процес є атакою на мене, яка пов'язана з місцевими політичними амбіціями та адміністративним тиском. Більше того, це частина спроби знищення місцевого самоврядування в Україні», – вважає міський голова.

Додамо, що Олександр Третяк може оскаржити рішенні в апеляційному суді протягом десяти днів.

Зазначимо, що 37-річного Олександра Третяка обрали мером Рівного в 2020 році, він балотувався від партії «Європейська солідарність». З 2007 року він викладав у Рівненській духовній семінарії, яку очолив у 2012 році. З 2017 по 2019 рік керував Рухом реформації в Рівненській області, а також вів програму «Інша перспектива» на телеканалі «Рівне-1».