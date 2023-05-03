Олександра Третяка не штрафуватимуть за порушення статті про конфлікт інтересів

Рівненський суд закрив провадження у справі рівненського міського голови Олександра Третяка про порушення конфлікту інтересів. Зокрема, мер в квітні 2021 року проголосував за призначення на посаду керуючої справами виконкому міської ради Марії Корнійчук, яка працювала у його виборчому штабі та зробила внесок до його виборчого фонду. НАЗК розцінило це як порушення конфлікту інтересів і склало протокол за ст. 172-7 КУпАП, яка передбачає максимально 6,8 тис. грн штрафу.

Як повідомила «Четверта влада», Рівненський міський суд розглядав справу у понеділок, 1 травня. На засіданні Олександр Третяк запевняв суд, що він не мав жодного стосунку до розпорядження коштами його виборчого фонду, як і Марія Корнійчук. Що ж до призначення її на посаду, то він зазначив, що це було не його одноосібне рішення, оскільки «рішення ухвалювали колегіально на сесії міської ради».

Прокурорка Рівненської окружної прокуратури Тетяна Музичук протокол на суді підтримала. Проте просила суд врахувати той факт, що правопорушення було вчинено понад два роки тому. А згідно з КУпАП, стягнення можна накласти на пізніше двох років з дня вчинення такого порушення.

Суддя Святослав Рогозін постановив закрити провадження у справі «у зв'язку з закінченням строків притягнення до адміністративної відповідальності».

Додамо, що НАЗК склало три протоколи на Олександра Третяка: два з них – стосовно призначення на посаду та преміювання Марії Корнійчук, яка була спонсоркою його передвиборчої кампанії, а третій – про голосування за повернення собі премії.

Наступний протокол, що стосується Марії Корнійчук, розглядатимуть у Рівненському міському суді 15 травня.