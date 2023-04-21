Посадовця затримали під час отримання другого траншу хабара

Керівника Рівненського обласного фтизіопульмонологічного центру затримали на хабарі 860 тис. грн від підприємця. За гроші посадовець гарантував безперешкодну приватизацію одного з санаторіїв на Рівненщині. Згідно з даними на сайті тубдиспансера, його керівником наразі є Федір Аврука.

Як повідомили у прес-службі Офісу Генпрокурора, підозрюваний вимагав та отримав 860 тис. грн хабара від підприємця за безперешкодну передачу йому майна, яке перебувало на балансі комунального підприємства.

Також за ці гроші він мав допомогти в оформленні та отриманні земельної ділянки, на якій перебувають об’єкти нерухомості одного із санаторіїв. Окрім цього, підозрюваний обіцяв сприяти в проведенні заниженої оцінки землі і її затвердженні Рівненською обласною радою.

«Правоохоронці затримали посадовця під час одержання ним другої частини неправомірної вигоди в сумі 160 тис. грн. За місцем проживання осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочинів, транспортних засобах, а також службових приміщеннях проведено обшуки», – йдеться у повідомленні.

Посадовця затримали, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Йому вже вручили підозру за ч.3 ст. 368 ККУ (отримання хабара) та ч.2 ст. 369-2 ККУ (зловживання впливом). У разі доведення вини йому загрожує до десяти років тюрми.

Згідно з даними на YouControl, керівником фтизіопульмонологічного центру є Федір Аврука. На цю посаду його призначили в 2019 році. Зазначимо, що призначення відбулось зі скандалом: активісти зазначали, що Федір Аврука невчасно подав документи та не відповідав кваліфікаційним вимогам. Але, попри це, депутати Рівненської облради підтримали його кандидатуру.