Олександр Третяк переміг свого опонента із відривом у майже півтори тисячі голосів

Кандидат від політичної партії «Європейська солідарність» Олександр Третяк переміг у другому турів виборів мера Рівного. Про це у понеділок, 23 листопада, повідомило «Суспільне».

Станом на 10:40 міська ТВК закінчила опрацювання усіх протоколів, в тому числі і з перерахунком на декількох дільницях. Згідно із результатами, за Олександра Третяка від «ЄС» проголосував 27 451 виборець (50,25%), за кандидата від «Рівне разом» Віктора Шакирзяна – 26 057 виборців (47,70%).

До слова, результати екзит-полу, проведеного соціологічною компанією Socis у день виборів, 22 листопада, навпаки свідчили про перемогу кандидата від партії «Рівне разом». Згідно з опитуванням, Шакирзян набирав 50,94%, а Третяк – 46,03%.

Нагадаємо, що у першому турі Віктор Шакирзян лідирував з мінімальним відривом – 19,84%, проти 16,93% в Олександра Третяка. Чинний міський голова Рівного Володимир Хомко не балотуватися на посаду мера.

Загалом, до міської ради Рівного пройшли «Європейська Солідарність» – 19,08% «Рівне Разом» – 14,15%, «Слуга народу» – 12,74%, «Батьківщина» – 7,96%, «Голос» – 7,82%, «Свобода» – 7,27%, та «За майбутнє» – 7,02%.

Що відомо про Олександра Третяка

Президент Рівненської духовної семінарії та академії Християн Віри Євангельської. У 2008 році завершив навчання у Міжнародному економіко-гуманітарному університеті ім. Дем'янчука, за спеціальністю «викладач англійської та німецької мов». У 2010 році завершив навчання у Львівській Богословській семінарії.

З 2007 року викладав у Рівненській духовній семінарії, який очолив у 2012 році. З початку війни на сході України у 2014 року проводив волонтерську діяльність в зоні АТО. З 2019 року – координатор ГС «Всеукраїнський собор». З 2017 по 2019 рік керував Рухом реформації в Рівненській області, а також вів програму «Інша перспектива» на телеканалі «Рівне-1».