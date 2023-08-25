Олександр Третяк був обраний мером Рівного в 2020 році від партії «Європейська солідарність»

Рівненський апеляційний суд остаточно на рік відсторонив з посади мера Рівного Олександра Третяка. Його визнали винним у порушенні конфлікту інтересів, а також оштрафували на 6,8 тис. грн.

Як повідомляв ZAXID.NET, 10 липня Рівненський міський суд визнав Олександра Третяка винним у порушенні конфлікту інтересів, призначив йому 6,8 тис. грн штрафу, а ще на рік відсторонив від роботи. Тоді посадовець обіцяв подати апеляцію і оскаржити це рішення.

Судове засідання у цій справі відбулося у п'ятницю, 25 серпня. Відео, на якому суддя Рівненського апеляційного суду Надія Ковальчук зачитує рішення, опублікували на сторінці мера. Суддя повідомила, що апеляційну скаргу Олександра Третяка відхилили, а рішення першої інстанції залишили в силі. Це означає, що йому остаточно заборонили протягом року обіймати посаду міського голови.

На відео записана перша реакція на це рішення Олександра Третяка. Його він назвав «тиском на місцеве самоврядування». «Ви побачили, напевно, черговий прояв кривосуддя, політичний тиск на мерів України, на місцеве самоврядування, що вже стало системним. Я думаю, що попереду ще буде багато боротьби», – зазначив Олександр Третяк.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції склало три адмінпротоколи на Олександра Третяка через корупційні адмінпорушення. Перші два суд закрив. Третій протокол стосувався нарахування премій і доплат керуючій справами міськвиконкому Марії Корнійчук, яка під час виборчої кампанії внесла до кандидатського фонду Третяка 45 тис. грн. У цьому НАЗК вбачало порушення конфлікту інтересів.

Зазначимо, що 37-річного Олександра Третяка обрали мером Рівного в 2020 році, він балотувався від партії «Європейська солідарність». З 2007 року він викладав у Рівненській духовній семінарії, яку очолив у 2012 році. З 2017 по 2019 рік керував Рухом реформації в Рівненській області, а також вів програму «Інша перспектива» на телеканалі «Рівне-1».