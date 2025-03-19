Василь Бліхар очолює обласну лікарню вже понад 12 років

Медичний директор Тернопільської обласної клінічної університетської лікарні Василь Бліхар оприлюднив декларацію за 2024 рік. Згідно з нею головний лікар отримав 735 тис. грн зарплати та 168 тис. грн пенсії. Готівкою Василь Бліхар вдома тримає 1,3 млн грн, а його дружина вже більше ніж 20 років володіє підприємством з виготовлення ялинкових скляних іграшок.

Василь Бліхар разом з дружиною Тетяною задекларував п’ять об’єктів нерухомості. Це дві квартири площею 65 і 85 м2. Також є гараж та земельна ділянка в Тернополі. В 2023 році Тетяна Бліхар стала власницею житлового будинку площею понад 336 м2 в Тернополі і вартістю майже 600 тис. грн.

У сім’ї є два автомобілі – це ВАЗ 21213 Нива 2002 року випуску та Land Rover Sport 2017 року випуску і загальною вартістю 2,7 млн грн. Друге авто у власності дружини перебуває з 2023 року, а користується ним Василь Бліхар. Також Тетяна Бліхар володіє державними військовими облігаціями на суму 300 тис. грн. Цінні папери придбали в листопаді 2024 року. Окрім того, дружина головного лікаря має приватне підприємство «Савраско», яке займається виготовленням та експортом ялинкових скляних прикрас.

За 2024 рік Василь Бліхар отримав 735 тис. грн зарплати в Тернопільській обласній клінічній університетській лікарні та майже 169 тис. грн пенсії. Також йому заплатили 75 тис. грн страхових виплат. Дружина одержала 224 тис. грн зарплати, 64 тис. грн пенсії, 47 тис. грн дивідендів з «Приватбанку» та 297 тис. грн доходу від продажу цінних паперів.

Бліхарі задекларували чимало готівки. Василь Бліхар має 1,3 млн грн та 17 тис. доларів. ЗА 2023 рік Василь Бліхар вказав, що має 1,5 млн грн готівки. У «Приватбанку» на рахунках керівник лікарні має 344 тис. грн та 4,7 тис. доларів. Тетяна Бліхар задекларувала 10 тис. грн готівки, а на рахунках в банку має понад 1 млн грн та 2,6 тис. доларів.

Додамо, що за даними Василь Бліхар очолює обласну лікарню вже понад 12 років. До призначення він працював керівником Державного фармакологічного центру. Також Василь Бліхар очолював Тернопільську міську дитячу лікарню.

Василь Білхар народився 15 липня 1956 року у селі Сущині, нині Теребовлянської громади Тернопільського району Тернопільської области України. Закінчив педіатричний факультет Львівського медичного інституту в 1969 році, клінічну ординатуру в Москві. Працював дитячим хірургом в Тернопільській обласній дитячій клінічній лікарні.