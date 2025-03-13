Допомогу з Норвегії в обласну лікарню передають вперше

Норвезька громадська організація «Машини для України» передала на Тернопільщину допомогу для медиків та військових частин ЗСУ на суму понад 10 тис. євро. Представники організації спільно з членами парламенту та депутатами Норвегії привезли медичну гуманітарну допомогу та шість автомобілів.

Медикаменти та сучасні системи для лікування ампутацій у військових 12 березня передали в Тернопільську обласну університетську клінічну лікарню, повідомили в Тернопільські обласній військовій адміністрації.

«Ми просили медичні матеріали для лікування хворих з важкими травмами і ураженнями кінцівок, ВАК-системи і розхідники для них. Це сучасна учасна методика лікування ран, що значно поліпшує перебіг усіх стадій процесу: зменшує локальний набряк, сприяє загоєнню гнійних ран», – розповів керівник Тернопільської обласної університетської клінічної лікарні Василь Бліхар.

Також норвежці передали милиці, медичні витратні матеріали, функціональні ліжка.

Норвезькі активісти також 13 березня передали шість вживаних автомобілів для потреб військових частин ЗСУ. У Тернопільській ОВА зазначили, що авто, які приїхали із-за кордону – різної комплектації і їх передадуть в різні бригади, де вони будуть найпотрібніші.

«Норвегія є надійним партнером України, ми вдячні за постійну допомогу. Ці автомобілі стануть на службу нашим військовим, і ми сподіваємося на подальше розширення нашої співпраці, як у гуманітарній, так і в економічній сфері», – зазначив керівник Тернопільської ОВА В'ячеслав Негода.

Для військових частин Тернопільщини також передали шість авто

Представники норвезької делегації зазначили, що від початку повномасштабного вторгнення громадська організація вже передала 133 машини для української армії.