Допомогу отримають вразливі верстви населення на сході та півдні країни

Європейський Союз надасть 140 млн євро допомоги на реалізацію гуманітарних проєктів в Україні. Про це повідомили на сайті ЄС в понеділок, 13 січня.

Зазначається, що фінансування спрямують на надання невідкладної допомоги, включно з продовольством, житлом, чистою водою, медичним обслуговуванням та захистом у зимовий період.

«Ключовим пріоритетом є підтримка вразливих верств населення в східних та південних регіонах України, які найбільше постраждали від війни», – ідеться в повідомленні.

Окрім виділених 140 млн євро Україні, ще 8 млн євро від ЄС отримає Молдова. Гроші призначені для допомоги українським біженцям та молдовським громадам, що їх прихистили. Допомога передбачає грошові виплати та доступ до критично важливих послуг, а саме: охорони здоров'я, освіти та психосоціальної підтримки.

Додамо, з 2014 року Європейська Комісія виділила понад 1,1 млрд євро на гуманітарну допомогу для українців. З цієї суми 1,09 млрд євро було виділено на гуманітарні програми в Україні, а 84 млн євро – на підтримку українських біженців, які виїхали до Молдови.

До слова, під час засіданні контактної групи у форматі «Рамштайн» 9 січня країни-партнери затвердили дорожні карти з підтримки України, розраховані до 2027 року. Дорожні карти врахують потреби України у військовій сфері, гуманітарній допомозі й закупівлях та інвестиціях.