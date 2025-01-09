Зокрема, дорожні карти допоможуть підтримати український ВПК

Країни-партнери затвердили дорожні карти з підтримки України, розраховані до 2027 року. Затвердження відбулося у четвер, 9 січня, на засіданні контактної групи у форматі «Рамштайн».

Представники засідання зібралися у Німеччині та затвердили дорожні карти Коаліції можливостей до 2027 року. Вони допоможуть підтримувати потреби України у військовому та економічному плані.

«Завдяки Коаліціям можливостей країни-партнери можуть продовжувати підтримувати нагальні потреби України на полі бою. І вони можуть продовжувати допомагати Україні створювати сили, які будуть стримувати ще більшу російську агресію в довгостроковій перспективі, оскільки Україна впроваджуватиме власні важливі реформи щодо мобілізації та інших сфер», – сказав міністр оборони Борис Пісторіус.

Дорожні карти врахують потреби України у:

військовій сфері

гуманітарній допомозі

закупівлях та інвестиціях

Зокрема, затверджені карти допоможуть підтримати українську оборонну промисловість.

Окрім того, на засіданні американський Пентагон оголосив останній за каденції Джо Байдена пакет військової допомоги. Оборонний пакет вартістю 500 млн доларів включатиме боєприпаси та ракети для ППО.