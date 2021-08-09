Іван Юрик подав у відставку з посади т. в. о. голови правління Укрзалізниці

Тимчасовий виконувач обов’язків голови правління АТ «Укрзалізниця» Іван Юрик написав заяву на звільнення, а наглядова рада підприємства її підтримала і рекомендує Кабінету міністрів звільнити Івана Юрика з посади. Про це повідомляє прес-служба «Укрзалізниці».

Іван Юрик виконуватиме обов’язки голови правління підприємства допоки Кабінет міністрів не призначить на цю посаду іншу людину. Водночас Іван Юрик залишається на посаді члена правління, відповідального за фінанси. Він був членом наглядової ради підприємства із червня 2018 року, а із червня 2019 став членом правління. Із квітня до вересня 2020 року Іван Юрик уперше був в. о. голови правління «Укрзалізниці», а вдруге обійняв цю посаду у березні 2021 року.

Наглядова рада також розглянула рекомендацію Комітету з винагород і призначень та вирішила рекомендувати Кабінету Міністрів України погодити призначення Олександра Камишіна новим тимчасовим виконувачем обов’язків голови правління на період до 31 грудня 2021 року або до обрання нового постійного голови правління, «в залежності від того, що настане раніше». Додамо, що Олександр Камишін працював менеджером із інвестицій у холдингу SCM Ріната Ахметова.

«Процес обрання постійного голови правління у прозорий та конкурентний спосіб, як це визначено Статутом Укрзалізниці, триває. Відбір консультантів з людських ресурсів для допомоги у цьому процесі має бути завершено вже на цьому тижні», – додали в прес-службі «Укрзалізниці».

Як інформував ZAXID.NET, 30 липня Рада нацбезпеки та оборони України вирішила ввести в АТ «Укрзалізниця» тимчасове керівництво. Серед причин рішення Ради нацбезпеки – аварійний стан інфраструктури та рухомого складу «Укрзалізниці», інвестиційні і трудові питання, проблеми тарифного регулювання та критичний фінансовий стан компанії. Тимчасове керівництво має працювати до обрання повноцінних органів управління.