Стан "Укрзалізниці" в РНБО назвали критичним

Рада нацбезпеки та оборони України ініціює введення тимчасового керівництва на «Укрзалізниці» до обрання голови правління та формування повноцінних органів управління товариства. Про це повідомляє ЕП з посиланням на документ РНБО від 30 липня.

Зазначається, що інформація РНБО «свідчить про низку загроз державній безпеці, пов’язаних з критичною ситуацією у акціонерному товаристві «Українська залізниця», що може призвести до дестабілізації роботи об’єктів критичної інфраструктури залізничної галузі та створити реальну загрозу життєво важливим інтересам України».

Серед причин рішення Ради нацбезпеки – аварійний стан інфраструктури та рухомого складу «Укрзалізниці», інвестиційні і трудові питання, проблеми тарифного регулювання та критичний фінансовий стан компанії.

Зокрема, зазначається, що правління свідомо недонарахувало та штучно не віднесло на собівартість перевезень за 5 останніх років 43,5 млрд грн фонду оплати праці.

Окрім того, державне тарифне регулювання упродовж 2016-2020 років, ідеться в документі, відбувалось з порушенням законодавства і позбавило підприємство майже 100 млрд грн доходів та призвело до його критичного стану. Якщо підприємство продовжить працювати за економічно необгрунтованими тарифами, це може призвести до його банкрутства, вважають в РНБО.

Борги «Укрзалізниці» сьогодні сягають 35,8 млрд грн, ще 19,1 млрд грн кредитів має ДП «Донецька залізниця».