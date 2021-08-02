Низка потягів «Укрзалізниці» затримуються через негоду в західних областях
Суспільство — Володимир Пиріг, 0 0
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Через несприятливі погодні умови в західних областях України, які призвели до обриву контактної мережі, кілька поїздів «Укрзалізниці» прямують із запізненням.
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Як повідомила в понеділок, 2 серпня, прес-служба «Укрзалізниці», затримуються такі потяги:
- №244 Рахів – Київ (затримка склала 2 години 50 хвилин);
- №44 Івано-Франківськ – Чернігів (затримка склала 2 години 50 хвилин);
- №8 Чернівці – Київ (затримка склала 2 години 40 хвилин);
- №34 Солотвино – Київ (затримка склала 2 години 20 хвилин);
- №11 Львів – Одеса (затримка склала 2 години 20 хвилин);
- №50 Трускавець – Київ (затримка склала 1 годину);
- №81 Ужгород – Київ (затримка склала 50 хвилин);
- №358 Рахів – Київ (затримка склала 50 хвилин);
- №25 Ужгород – Одеса (затримка склала 40 хвилин).
Крім того, Безпересадковий вагон Відень – Київ через несприятливі погодні умови в Угорщині затримався на станції Дебрецен на 5 годин 10 хвилин.
Ще кілька потягів затрималися через поломку локомотива одного з вантажних потягів:
- №81 Харків – Новоолексіївка (затримка склала 2 години 40 хвилин);
- №9 Київ – Маріуполь (затримка склала 1 годину 20 хвилин).
Нагадаємо, через негоду, яка пронеслася кількома регіонами України минулої доби, понад 500 населених пунктів залишилися без електропостачання.
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