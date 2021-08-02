Через несприятливі погодні умови в західних областях України, які призвели до обриву контактної мережі, кілька поїздів «Укрзалізниці» прямують із запізненням.

Як повідомила в понеділок, 2 серпня, прес-служба «Укрзалізниці», затримуються такі потяги:

№244 Рахів – Київ (затримка склала 2 години 50 хвилин);

№44 Івано-Франківськ – Чернігів (затримка склала 2 години 50 хвилин);

№8 Чернівці – Київ (затримка склала 2 години 40 хвилин);

№34 Солотвино – Київ (затримка склала 2 години 20 хвилин);

№11 Львів – Одеса (затримка склала 2 години 20 хвилин);

№50 Трускавець – Київ (затримка склала 1 годину);

№81 Ужгород – Київ (затримка склала 50 хвилин);

№358 Рахів – Київ (затримка склала 50 хвилин);

№25 Ужгород – Одеса (затримка склала 40 хвилин).

Крім того, Безпересадковий вагон Відень – Київ через несприятливі погодні умови в Угорщині затримався на станції Дебрецен на 5 годин 10 хвилин.

Ще кілька потягів затрималися через поломку локомотива одного з вантажних потягів:

№81 Харків – Новоолексіївка (затримка склала 2 години 40 хвилин);

№9 Київ – Маріуполь (затримка склала 1 годину 20 хвилин).

Нагадаємо, через негоду, яка пронеслася кількома регіонами України минулої доби, понад 500 населених пунктів залишилися без електропостачання.