Віктор Павлищук – керівник відділу детективів Національного антикорупційного бюро

Конкурсна комісія з відбору на посаду голови НАЗК у неділю, 25 лютого, оголосила переможця. Ним став керівник відділу детективів Національного антикорупційного бюро України Віктор Павлущик. Про це повідомили у прес-службі НАЗК.

За кандидатуру Віктора Павлущика проголосували всі шість членів комісії.

«Конкурсна комісія визначила, що Віктор Павлущик має найкращі професійний досвід, знання і якості для виконання посадових обов’язків Голови НАЗК, а також відповідає критеріям компетентності та доброчесності», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що 15 січня 2024 року минув термін повноважень голови НАЗК Олександра Новікова.

Що відомо про Віктора Павлущика

Він закінчив Національну академію Служби безпеки України за спеціальністю «Правознавство» та Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Міжнародний бізнес».

З 2008 по 2015 рік Павлущик служив у СБУ на оперативних та керівних посадах. Потім почав працювати детективом у НАБУ.

До слова, Віктор Павлущик у 2023 році брав участь у конкурсі на посаду директора НАБУ. Тоді під час співбесіди на доброчесність члени комісії поцікавились нерухомістю його батьків. У 2005 році батько Віктора Павлущика придбав квартиру у Києві за ціною у чотири рази нижчою, ніж ринкова. У 2014 році його батько купив ще одну квартиру, в якій проживав вже сам кандидат. Віктор Павлущик запевнив, що нерухомість куплена його батьками у шлюбі з власних заощаджень та надав довідки про їх доходи. Він також зауважив, що батьки переконували його у реальній вартості нерухомості, втім, сам він не міг оцінити майно.

Тепер для конкурсу на посаду голови НАЗК, за даними сайту новин «Лівий берег» Віктор Павлущик подав декларацію, де вказав 1,4 млн гривень доходу та право користування квартирою в Києві. Він також володіє автомобілем Toyota Camry 2014 року.

Віктор Павлущик також зазначав, що у перші місяці вторгнення не покидав Київщину та працював заступником керівника міжвідомчої групи у Бучанському районі. Своєю чергою, сини Віктора Павлущика мали тимчасове житло в Румунії в межах програми тимчасового захисту.