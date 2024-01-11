Денис Шмигаль незаконно розголосив інформацію про викривача

Голова Національного агенства з питань запобігання корупції Олександр Новіков склав протокол стосовно прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. Голова уряду незаконно розголосив інформацію про викривача. Про це у четвер, 11 січня, повідомили на сайті НАЗК.

Зазначається, що Денис Шмигаль, розглянувши повідомлення про корупцію від викривача – працівника Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ), доручив посадовцям опрацювати повідомлення і за результатами поінформувати заявника та кабмін.

Серед посадовців, яким доручили розглянути повідомлення, був голова КРАІЛ Іван Рудий, про чиї порушення повідомив викривач. Дізнавшись про це, Іван Рудий порушив дисциплінарне провадження стосовно викривача. Однак, відповідно до законодавства, викривача не можна притягувати до дисциплінарної відповідальності. Відповідно НАЗК склало протокол і стосовно голови КРАІЛ 5 січня 2024 року.

«Таким чином прем’єр-міністр України вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 1728 КУпАП, оскільки незаконно розголосив інформацію про викривача, яка стала йому відома у зв’язку з виконанням службових обов’язків. НАЗК запросило Прем’єр-міністра для ознайомлення з протоколом на 10 січня 2024 року, але він не з'явився в зазначений термін та не повідомив про причини неявки», – йдеться у повідомленні.

Тому НАЗК скерувало протокол для розгляду до суду. Якщо суд визнає Дениса Шмигаля винним у вчиненні адміністративного правопорушення, то на посадовця накладуть штраф та позбавлять права обіймати певні посади протягом року. Також стосовно нього внесуть відомості до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

Денис Шмигаль поки що ніяк не коментував протокол НАЗК.

Раніше Олександр Новіков вніс припис Денису Шмигалю. У приписі було вказано, що протягом 2023 року кабмін допустив прийняття 131 постанови з порушенням вимог ст. 55 Закону України «Про запобігання корупції» в частині не надсилання проектів відповідних нормативно-правових актів для проведення антикорупційної експертизи.

До слова, наразі триває конкурс на посаду очільника НАЗК. Повноваження Олександра Новікова спливають 15 січня 2024 року.

Доповнено. Пізніше того ж дня у коментарі виданню «Українська правда» прес-секретарка прем'єр-міністра Ольга Куришко заперечила заяву НАЗК. Ольга Куришко сказала, що Денис Шмигаль не розголошував жодної інформації про викривача.

«У вересні на Урядовий портал відповідно до закону України “Про звернення громадян” надійшло звернення громадян-працівників КРАІЛ про незадоволення роботою керівника комісії. Це звернення не було повідомленням про корупційні правопорушення та не містило будь-якої інформації про можливі факти корупційних дій. У зв’язку з цим звернення розглядалось та резолюція прем’єр-міністра України готувалася секретаріатом Кабінету міністрів саме як до звернення громадян. Про що було повідомлено заявників», – цитує «Українська правда» Ольгу Куришко.

Ольга Куришко також заявила, що дії голови НАЗК Олександра Новікова прем’єр-міністр назвав «черговою маніпуляцією напередодні закінчення терміну повноважень пана Новікова».