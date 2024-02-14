Прокурор просив оштрафувати Дениса Шмигаля і призначити додаткове покарання у вигляді позбавлення права обіймати посаду

Печерський районний суд Києва закрив справу щодо прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля за звинуваченнями у незаконному розголошенні інформації про викривача. Про це у середу, 14 лютого, повідомив сайт «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

Протокол на голову Кабміну було складено ще 10 січня. Тоді Національне агентство з питань запобігання корупції вказало, що реагуючи на повідомлення про корупцію Денис Шмигаль доручив розібратися з цим питанням голові Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Івану Рудому, дії якого оскаржував викривач.

Дізнавшись про це, Рудий порушив дисциплінарне провадження стосовно викривача, яким виявився чинний працівник азартної Комісії.

Прокурор просив оштрафувати прем’єра і призначити додаткове покарання у вигляді позбавлення права обіймати посаду. Однак сам прем’єр вини не визнав, зазначаючи, що у зверненні не було згадки про те, що воно стосується корупційних правопорушень, а отже його вивчали на підставі закону про звернення громадян, а не закону про запобігання корупції.

Очільник уряду також вказував на порушення НАЗК термінів складання протоколу про адміністративне правопорушення.

Зрештою, суддя Печерського районного суду Світлана Гречана констатувала відсутність прямого умислу у Дениса Шмигаля з вчинення адмінправопорушення. У протоколі НАЗК не визначено мету та мотив вчинення адміністративного правопорушення з боку прем’єра Дениса Шмигаля. З огляду на принцип презумпції невинуватості, «недоведені подія та вина особи мають бути прирівняні до доведеної невинуватості цієї особи». Відтак справу було закрито за відсутністю складу адміністративного правопорушення.