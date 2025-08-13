Абітурієнти не підтвердили місце навчання в електронному кабінеті

2,7 тисячі абітурієнтів, які вступали на бакалаврат і отримали рекомендацію до зарахування на бюджетне місце, не підтвердили місце навчання і таким чином втратили цю можливість. Про це повідомив сайт «Освіта.ua», посилаючись на статистику ДП «Інфоресурс».

«З понад 65,4 тисяч вступників, рекомендованих на навчання за бюджетні кошти за підсумками роботи алгоритму адресного розміщення, виконали вимоги 62,7 тисяч осіб. З різних причин майже 3 тисячі вступників відмовились від наданого державою бюджетного місця», – зазначено у повідомленні.

Якщо ці абітурієнти вступлять на контракт, вони втратять право на отримання державного освітнього гранту через відмову від бюджетного місця.

Водночас від контрактного місця за пріоритетом відмовились 28,5 тисяч вступників.

Нагадаємо, торік від бюджетного місця відмовились 7 тисяч вступників на бакалаврат, які отримали рекомендацію до зарахування на бюджет.