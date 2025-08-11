Вступити до коледжів можна до 20 жовтня

Сайт «Освіта.Ua» склав рейтинг спеціальностей фахового молодшого бакалавра, на які подали найбільшу кількість заяв випускники 9 і 11 класів.

Найбільше вступники до коледжів подали заяв на такі спеціальності:

«Медсестринство» (16,3 тис.);

«Менеджмент» (10,6 тис.);

«Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» (6746);

«Будівництво та цивільна інженерія» (6678);

«Комп’ютерна інженерія» (6604).

Загалом 2025 року вступники на основі базової загальної середньої освіти подали у коледжі понад 112 тис. заяв, а вступники на основі повної загальної середньої освіти – 60,5 тис. заяв.

Дистанційне навчання стає все актуальнішим для сучасних школярів. Та щоб воно було ще й ефективним, слід обирати школу, яка пропонує гнучкий графік, індивідуальний підхід та новаторські методики. Саме це пропонує найбільша дистанційна школа «Оптіма». Отримайте демодоступ та забезпечте своїй дитині якісну освіту без компромісів.

Серед найменш популярних спеціальностей:

«Хімія» (33 заяви);

«Технології захисту навколишнього середовища» (34);

«Біотехнології та біоінженерія» (52);

«Водні біоресурси та аквакультура» (72);

«Пожежна безпека» (172).

Вступ до закладів фахової передвищої освіти на контрактну форму навчання триватиме до 20 жовтня.