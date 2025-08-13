Поспішіть до 18 серпня: хто зі вступників має право на переведення з контракту на бюджет
Деякі абітурієнти, які вступили на контракт, можуть бути переведені на бюджетну форму навчання. На це можуть претендувати окремі категорії. Переведення вступників триватиме до 18 серпня. Деталі розповіли на сайті «Освіта.ua».
Право на обовʼязкове переведення
Обовʼязково переводять на вакантні місця державного або регіонального замовлення вступників з таких пільгових категорій:
діти загиблих ветеранів війни;
діти загиблих (померлих), щодо яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України;
діти, один з батьків яких загинув або помер внаслідок поранень під час Революції Гідності;
якщо один з батьків є учасником бойових дій на території інших держав, який загинув (пропав безвісти) або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов’язаного з цим;
один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний безвісти зниклим під час виконання обов’язків військової служби;
один із батьків (усиновлювачів) був поліцейським, який загинув чи пропав безвісти під час виконання службових обов’язків.
Переведення на бюджет у випадку наявності вакантних місць
Інші категорії вступників переводять при наявності вакантних бюджетних місць. До них належать:
люди з інвалідністю I, II груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;
люди з інвалідністю, учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілі від Чорнобильської катастрофи та їхні неповнолітні діти;
діти постраждалих учасників Революції Гідності, бойових дій, людей з інвалідністю внаслідок війни, зниклих безвісти та полонених;
шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки, а також діти шахтарів зі стажем підземної роботи не менш як 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи отримали інвалідність I або II групи;
люди з інвалідністю I, II груп або діти з інвалідністю, які в 2025 році брали участь в основних та додаткових сесіях НМТ;
люди, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України;
діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування;
постраждалі учасники Революції Гідності, учасники бойових дій, зокрема ті, які проходять військову службу;
люди з реєстрацією на тимчасово окупованій території;
люди з реєстрацією в місцях бойових;
внутрішньо переміщені особи;
діти з багатодітних сімей (п’ять і більше дітей).