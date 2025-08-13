Переведення на бюджет відбувається при наявності вільних місць

Деякі абітурієнти, які вступили на контракт, можуть бути переведені на бюджетну форму навчання. На це можуть претендувати окремі категорії. Переведення вступників триватиме до 18 серпня. Деталі розповіли на сайті «Освіта.ua».

Право на обовʼязкове переведення

Обовʼязково переводять на вакантні місця державного або регіонального замовлення вступників з таких пільгових категорій:

діти загиблих ветеранів війни;

діти загиблих (померлих), щодо яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України;

діти, один з батьків яких загинув або помер внаслідок поранень під час Революції Гідності;

якщо один з батьків є учасником бойових дій на території інших держав, який загинув (пропав безвісти) або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов’язаного з цим;

один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний безвісти зниклим під час виконання обов’язків військової служби;

один із батьків (усиновлювачів) був поліцейським, який загинув чи пропав безвісти під час виконання службових обов’язків.

Переведення на бюджет у випадку наявності вакантних місць

Інші категорії вступників переводять при наявності вакантних бюджетних місць. До них належать: